Свернуть список

Партизан - Флора 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
ПартизанФлора

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - Флора, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Сербия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Партизан
Белград, Сербия
Флора
Таллин, Эстония
41СербияврАлександар Попович
37СербиязщИван Обрадович
5ЧерногориязщИгор Вуячич
73СербиязщНеманья Милетич
17СербиязщМарко Живкович
16СербияпзСаша Зделар
39СербияпзМилош Йойич
82'
6ИзраильпзБибрас Натхо
62'
50СербияпзЛазар Маркович
82'
9НидерландынпКвинси Мениг
62'
11Кабо-ВерденпРикарду Гомеш
90'
55СербияпзДанило Пантич
62'
77СербиянпНеманья Йович
62'
19ЧерногорияпзАлександар Шчекич
82'
8ВенгриянпФилип Холендер
82'
36СербияпзНикола Терзич
90'
32ЭстонияврМатвей Игонен
4ЭстониязщМарко Лукка
2ЭстониязщМяртен Кууск
43ЭстониязщМарккус Сеппик
74'
27ЭстониязщМихаэл Лиландер
46'
35ЭстонияпзМаркус Поом
90'
28ЭстонияпзМаркус Соометс
8ЭстонияпзХенрик Оямаа
69'
14ЭстонияпзКонстантин Васильев
20ЭстониянпСергей Зенёв
9ЭстониянпРауно Аллику
69'
25ЭстониязщКен Калласте
46'
74ЭстонияпзДанил Кураксин
69'
10ЭстонияпзМартин Миллер
69'
24ЭстониязщХенрик Пюрг
74'
21ЭстонияпзRocco Robert Shein
90'
Запасные
85СербияврНеманья Стеванович
26СербиязщАлександар Милькович
23СербиязщБоян Остойич
72СербиязщСлободан Урошевич
97СербияпзАлександар Лутовац
10СербияпзЛазар Павлович
99СербияпзМилан Смилянич
31ЭстонияврКарл-Ромет Нымм
1ЭстонияврИнгмар Паплавскис
26ЭстониязщКристо Хуссар
16ЭстониязщErko Jonne Tõugjas
23ЭстонияпзХенри Вяля
7ЭстониянпСтен Рейнкорт
Главные тренеры
СербияАлександар Станоевич
ЭстонияЮрген Хенн

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close