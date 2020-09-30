Партизан - Флора 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - Флора, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Сербия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Партизан
Белград, Сербия
Флора
Таллин, Эстония
|41
|вр
|Александар Попович
|37
|зщ
|Иван Обрадович
|5
|зщ
|Игор Вуячич
|73
|зщ
|Неманья Милетич
|17
|зщ
|Марко Живкович
|16
|пз
|Саша Зделар
|39
|пз
|Милош Йойич
82'
|6
|пз
|Бибрас Натхо
62'
|50
|пз
|Лазар Маркович
82'
|9
|нп
|Квинси Мениг
62'
|11
|нп
|Рикарду Гомеш
90'
|55
|пз
|Данило Пантич
62'
|77
|нп
|Неманья Йович
62'
|19
|пз
|Александар Шчекич
82'
|8
|нп
|Филип Холендер
82'
|36
|пз
|Никола Терзич
90'
|32
|вр
|Матвей Игонен
|4
|зщ
|Марко Лукка
|2
|зщ
|Мяртен Кууск
|43
|зщ
|Марккус Сеппик
74'
|27
|зщ
|Михаэл Лиландер
46'
|35
|пз
|Маркус Поом
90'
|28
|пз
|Маркус Соометс
|8
|пз
|Хенрик Оямаа
69'
|14
|пз
|Константин Васильев
|20
|нп
|Сергей Зенёв
|9
|нп
|Рауно Аллику
69'
|25
|зщ
|Кен Калласте
46'
|74
|пз
|Данил Кураксин
69'
|10
|пз
|Мартин Миллер
69'
|24
|зщ
|Хенрик Пюрг
74'
|21
|пз
|Rocco Robert Shein
90'
Запасные
|85
|вр
|Неманья Стеванович
|26
|зщ
|Александар Милькович
|23
|зщ
|Боян Остойич
|72
|зщ
|Слободан Урошевич
|97
|пз
|Александар Лутовац
|10
|пз
|Лазар Павлович
|99
|пз
|Милан Смилянич
|31
|вр
|Карл-Ромет Нымм
|1
|вр
|Ингмар Паплавскис
|26
|зщ
|Кристо Хуссар
|16
|зщ
|Erko Jonne Tõugjas
|23
|пз
|Хенри Вяля
|7
|нп
|Стен Рейнкорт
Главные тренеры
|Александар Станоевич
|Юрген Хенн