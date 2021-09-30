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Витесс - Ренн 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
ВитессРенн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - Ренн, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витесс
Арнем, Нидерланды
Ренн
Ренн, Франция
1ГерманияврМаркус Шуберт
32ГерманиязщМаксимилиан Виттек
6ДаниязщЯкоб Расмуссен
3НидерландызщДанило Дуки
2ИзраильзщЭлазар Даса
8НорвегияпзСондре Тронстад
10НидерландыпзРихедли Базур
21СловакияпзМатуш Беро
20ФранцияпзЯнн Гбоу
11ДаниянпНиколай Фредериксен
7БельгиянпЛуа Опенда
16СенегалврАльфред Гомис
3ФранциязщАдриен Трюффер
6МароккозщНаиф Агер
4ФранциязщЛуак Баде
27МализщАмари Траоре
20ФранцияпзФлавьен Тэт
8ФранцияпзБатист Сантамария
14ФранцияпзБенжамен Буриго
17ФранциянпЛум Чауна
9ФранциянпСеру Гирасси
24ФранциянпГаэтан Лаборде
Запасные
24НидерландыврЙерун Хаувен
39НидерландызщЭнзо Корнелиссе
18ЧехиязщТомаш Гаек
42НидерландызщМиллион Манхуф
16ХорватиязщДоминик Ороз
27ФранциязщРомарик Япи
22ШвейцарияпзТони Домджони
40НидерландыпзДан Хёйсман
36НидерландыпзПатрик Вруг
29НидерландынпТомас Бёйтинк
9АлжирнпУссама Дарфалу
19ШвейцариянпЮлиан Фонмоос
40ТурцияврДоган Алемдар
1ФранцияврРомен Сален
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
23ФранциязщВарме Омари
25НорвегиязщБиргер Мелинг
19ФранцияпзАнди Диуф
28ФранцияпзЖонас Мартен
10ГанапзКамал Сулемана
26ФранцияпзЛесли Угочукву
18ФранциянпМаттис Аблин
39ФранциянпMathys Tel
7ФранциянпМартен Терье
Главные тренеры
ГерманияТомас Леч
ФранцияБруно Женезио

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