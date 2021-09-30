Витесс - Ренн 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - Ренн, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витесс
Арнем, Нидерланды
Ренн
Ренн, Франция
|1
|вр
|Маркус Шуберт
|32
|зщ
|Максимилиан Виттек
|6
|зщ
|Якоб Расмуссен
|3
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Элазар Даса
|8
|пз
|Сондре Тронстад
|10
|пз
|Рихедли Базур
|21
|пз
|Матуш Беро
|20
|пз
|Янн Гбоу
|11
|нп
|Николай Фредериксен
|7
|нп
|Луа Опенда
|16
|вр
|Альфред Гомис
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|6
|зщ
|Наиф Агер
|4
|зщ
|Луак Баде
|27
|зщ
|Амари Траоре
|20
|пз
|Флавьен Тэт
|8
|пз
|Батист Сантамария
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|17
|нп
|Лум Чауна
|9
|нп
|Серу Гирасси
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
Запасные
|24
|вр
|Йерун Хаувен
|39
|зщ
|Энзо Корнелиссе
|18
|зщ
|Томаш Гаек
|42
|зщ
|Миллион Манхуф
|16
|зщ
|Доминик Ороз
|27
|зщ
|Ромарик Япи
|22
|пз
|Тони Домджони
|40
|пз
|Дан Хёйсман
|36
|пз
|Патрик Вруг
|29
|нп
|Томас Бёйтинк
|9
|нп
|Уссама Дарфалу
|19
|нп
|Юлиан Фонмоос
|40
|вр
|Доган Алемдар
|1
|вр
|Ромен Сален
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|23
|зщ
|Варме Омари
|25
|зщ
|Биргер Мелинг
|19
|пз
|Анди Диуф
|28
|пз
|Жонас Мартен
|10
|пз
|Камал Сулемана
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|18
|нп
|Маттис Аблин
|39
|нп
|Mathys Tel
|7
|нп
|Мартен Терье
Главные тренеры
|Томас Леч
|Бруно Женезио