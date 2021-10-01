Онлайн трансляции
Воскресенье 03 октября

13:30  ru Болонья - Лацио 14:00  ru Верес - Александрия 14:00  ru Уфа - Урал 14:00  ru Ренн - ПСЖ
15:00  ru Эльче - Сельта 15:30  ru Аякс - Утрехт 16:00  ru Сампдория - Удинезе 16:00  ru Верона - Специя
16:00  ru Монако - Бордо 16:00  ru Лорьян - Клермон 16:00  ru Анже - Метц 16:00  ru Нант - Труа
16:00  ru Тоттенхэм - Астон Вилла 16:00  ru Вест Хэм - Брентфорд 16:00  ru Кристал Пэлас - Лестер 16:30  ru Майнц - Унион
16:30  ru Зенит - Сочи 17:00  ru Металлист 1925 - Минай 17:00  ru Заря - Десна 17:15  ru Эспаньол - Реал Мадрид
18:00  ru Лилль - Марсель 18:30  ru Ливерпуль - Манчестер Сити 18:30  ru Бавария - Айнтрахт 19:00  ru Рома - Эмполи
19:00  ru Ахмат - Спартак 19:00  ru Локомотив - Ростов 19:00  ru Фиорентина - Наполи 19:30  ru Хетафе - Реал Сосьедад
19:30  ru Динамо Киев - Шахтёр 19:30  ru Вильярреал - Бетис 20:00  ru Бенфика - Портимоненсе 20:30  ru Арминия - Байер
21:30  ru ПСВ - Спарта 21:45  ru Аталанта - Милан 21:45  ru Сент-Этьен - Лион 22:00  ru Гранада - Севилья
Свернуть список

Ливерпуль - Манчестер Сити 3 Октября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
3 Октября 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
ЛиверпульЛестер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Сити, которое состоится 03 октября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
07.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль1 : 4Манчестер Сити
08.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль
02.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Манчестер Сити4 : 0Ливерпуль
10.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль3 : 1Манчестер Сити
04.08.2019 Суперкубок Англии Финал Ливерпуль1 : 1 4 : 5Манчестер Сити
03.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Манчестер Сити2 : 1Ливерпуль
07.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Ливерпуль0 : 0Манчестер Сити
26.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Манчестер Сити1 : 2Ливерпуль
10.04.2018 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Сити1 : 2Ливерпуль
04.04.2018 Лига чемпионов 1/4 финала Ливерпуль3 : 0Манчестер Сити

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close