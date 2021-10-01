Ливерпуль - Манчестер Сити 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
3 Октября 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Сити, которое состоится 03 октября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|07.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 4
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 1
|02.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|4 : 0
|10.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 1
|04.08.2019
|Суперкубок Англии
|Финал
|1 : 1 4 : 5
|03.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 1
|07.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 0
|26.07.2018
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|1 : 2
|10.04.2018
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 2
|04.04.2018
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|3 : 0