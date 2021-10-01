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Венесуэла - Эквадор 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Каракас, Венесуэла), вместимость: 24900
10 Октября 2021, Воскресенье. 23:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
Главный судья: Андрес Кунья (Монтевидео, Уругвай)
ВенесуэлаЭквадор

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Эквадор, которое состоится 10 октября 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Боливия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венесуэла
Эквадор
Главные тренеры
Венесуэла Леонардо Альберто Гонсалес Антекера
Аргентина Густаво Альфаро
История личных встреч
21.06.2021 Кубок Америки Группа B. Тур 3 Венесуэла2 : 2Эквадор
02.06.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Венесуэла1 : 1Эквадор
09.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор1 : 1Венесуэла
16.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 12 Эквадор3 : 0Венесуэла
18.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 4 Венесуэла1 : 3Эквадор
17.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 10 Венесуэла1 : 1Эквадор
08.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 1 Эквадор2 : 0Венесуэла
10.07.2011 Кубок Америки Группа B. Тур 2 Венесуэла1 : 0Эквадор
16.10.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 10 Венесуэла3 : 1Эквадор
14.10.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 1 Эквадор0 : 1Венесуэла

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