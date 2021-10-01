Селтик - Ференцварош 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
19 Октября 2021, Вторник. 17:30 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Якоб Кехлет (Дания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Ференцварош, которое состоится 19 октября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Шотландия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Петер Штёгер
История личных встреч
|26.08.2020
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд
|1 : 2