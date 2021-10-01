Свернуть список

Валенсия - Мальорка 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
23 Октября 2021, Суббота. 15:00 МСК. Ла Лига, 10-й тур
ВаленсияМальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Мальорка, которое состоится 23 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
19.01.2020 Испания - Примера Тур 20 Мальорка4 : 1Валенсия
01.09.2019 Испания - Примера Тур 3 Валенсия2 : 0Мальорка
17.02.2013 Испания - Примера Тур 24 Валенсия2 : 0Мальорка
23.09.2012 Испания - Примера Тур 5 Мальорка2 : 0Валенсия
11.03.2012 Испания - Примера Тур 27 Валенсия2 : 2Мальорка
15.10.2011 Испания - Примера Тур 8 Мальорка1 : 1Валенсия
05.03.2011 Испания - Примера Тур 27 Мальорка1 : 2Валенсия
23.10.2010 Испания - Примера Тур 8 Валенсия1 : 2Мальорка
11.04.2010 Испания - Примера Тур 31 Мальорка3 : 2Валенсия
28.11.2009 Испания - Примера Тур 12 Валенсия1 : 1Мальорка

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close