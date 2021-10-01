Валенсия - Мальорка 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
23 Октября 2021, Суббота. 15:00 МСК. Ла Лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Мальорка, которое состоится 23 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|19.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 20
|4 : 1
|01.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 0
|17.02.2013
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 0
|23.09.2012
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 0
|11.03.2012
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 2
|15.10.2011
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 1
|05.03.2011
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 2
|23.10.2010
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 2
|11.04.2010
|Испания - Примера
|Тур 31
|3 : 2
|28.11.2009
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 1