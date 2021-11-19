Зенит - Нижний Новгород 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
19 Ноября 2021, Пятница. 19:00 МСК. РПЛ, 15-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Нижний Новгород, которое состоится 19 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Александр Анатольевич Кержаков