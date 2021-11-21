Брест - Ланс 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
21 Ноября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ланс, которое состоится 21 ноября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Ланс
Ланс
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Франк Эз
История личных встреч
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 1
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 1
|27.04.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 35
|2 : 0
|04.12.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 17
|2 : 1
|19.01.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 22
|1 : 1
|19.08.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 4
|2 : 4
|01.04.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 31
|0 : 2
|31.10.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 13
|1 : 2
|02.02.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 24
|2 : 0
|14.09.2015
|Франция - Лига 2
|Тур 6
|2 : 1