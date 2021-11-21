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Брест - Ланс 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
21 Ноября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
БрестЛанс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ланс, которое состоится 21 ноября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Ланс
Ланс
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Франк Эз
История личных встреч
18.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 33 Брест1 : 1Ланс
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Ланс2 : 1Брест
27.04.2019 Франция - Лига 2 Тур 35 Брест2 : 0Ланс
04.12.2018 Франция - Лига 2 Тур 17 Ланс2 : 1Брест
19.01.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 22 Брест1 : 1Ланс
19.08.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 4 Ланс2 : 4Брест
01.04.2017 Франция - Лига 2 Тур 31 Ланс0 : 2Брест
31.10.2016 Франция - Лига 2 Тур 13 Брест1 : 2Ланс
02.02.2016 Франция - Лига 2 Тур 24 Ланс2 : 0Брест
14.09.2015 Франция - Лига 2 Тур 6 Брест2 : 1Ланс

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