Динамо Загреб - Генк 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 38923
25 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Загреб - Генк, которое состоится 25 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Хорватия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Генк
Генк, Бельгия
Главные тренеры
|Дамир Кржнар
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига Европы
|Группа H. Тур 2
|0 : 3