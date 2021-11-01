Фиорентина - Сампдория 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
30 Ноября 2021, Вторник. 20:30 МСК. Серия А, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Сампдория, которое состоится 30 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 22
|2 : 1
|02.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 2
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 5
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 1
|20.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 20
|3 : 3
|19.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 1
|21.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 21
|3 : 1
|13.12.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2
|27.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 2
|1 : 2
|09.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 2