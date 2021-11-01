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Фиорентина - Сампдория 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
30 Ноября 2021, Вторник. 20:30 МСК. Серия А, 15-й тур
ФиорентинаСампдория

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Сампдория, которое состоится 30 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
14.02.2021 Италия - Серия А Тур 22 Сампдория2 : 1Фиорентина
02.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Фиорентина1 : 2Сампдория
16.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Сампдория1 : 5Фиорентина
25.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Фиорентина2 : 1Сампдория
20.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Фиорентина3 : 3Сампдория
19.09.2018 Италия - Серия А Тур 1 Сампдория1 : 1Фиорентина
21.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Сампдория3 : 1Фиорентина
13.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина3 : 2Сампдория
27.08.2017 Италия - Серия А Тур 2 Фиорентина1 : 2Сампдория
09.04.2017 Италия - Серия А Тур 31 Сампдория2 : 2Фиорентина

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