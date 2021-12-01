Эвертон - Арсенал 6 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
6 Декабря 2021, Понедельник. 23:00 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Арсенал, которое состоится 06 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Рафаэль Бенитес
|Микель Артета
История личных встреч
|23.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 1
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 1
|23.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 2
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 0
|07.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 0
|23.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 0
|03.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|5 : 1
|22.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 5
|21.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 1
|13.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.