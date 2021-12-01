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Эвертон - Арсенал 6 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
6 Декабря 2021, Понедельник. 23:00 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
ЭвертонАрсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Арсенал, которое состоится 06 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Испания Рафаэль Бенитес
Испания Микель Артета
История личных встреч
23.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Арсенал0 : 1Эвертон
19.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Эвертон2 : 1Арсенал
23.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Арсенал3 : 2Эвертон
21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Эвертон0 : 0Арсенал
07.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Эвертон1 : 0Арсенал
23.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал2 : 0Эвертон
03.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 26 Арсенал5 : 1Эвертон
22.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 9 Эвертон2 : 5Арсенал
21.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 38 Арсенал3 : 1Эвертон
13.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 16 Эвертон2 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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