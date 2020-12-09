Лион - Рейнджерс 9 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
9 Декабря 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Рейнджерс, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион, Франция
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
|Петер Бош
|Джованни ван Бронкхорст
|Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
|16.09.2021
|Лига Европы
|Группа А. Тур 1
|0 : 2
|12.12.2007
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 6
|0 : 3
|02.10.2007
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 2
|0 : 3