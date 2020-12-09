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Лион - Рейнджерс 9 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
9 Декабря 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
ЛионНью-Йорк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Рейнджерс, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион, Франция
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
16.09.2021 Лига Европы Группа А. Тур 1 Рейнджерс0 : 2Лион
12.12.2007 Лига чемпионов Группа E. Тур 6 Рейнджерс0 : 3Лион
02.10.2007 Лига чемпионов Группа E. Тур 2 Лион0 : 3Рейнджерс

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