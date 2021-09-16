Антверпен - Олимпиакос 9 Декабря прямая трансляция
Стадион: Босёйлстадион (Антверпен, Бельгия), вместимость: 12975
9 Декабря 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антверпен - Олимпиакос, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Педру Мартинш
История личных встреч
|16.09.2021
|Лига Европы
|Группа D. Тур 1
|2 : 1