Салернитана - Интер 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
17 Декабря 2021, Пятница. 22:45 МСК. 22:45 МСК. Серия А, 18-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Интер, которое состоится 17 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Стефано Колантуоно
|Симоне Индзаги