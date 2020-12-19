Хетафе - Осасуна 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
19 декабря 2021, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Осасуна, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|03.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 0
|19.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 0
|05.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 0
|10.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 0
|09.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 0
|15.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 4
|2 : 1
|11.05.2013
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 0
|15.12.2012
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 1
|20.03.2012
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 0
|26.10.2011
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 2