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Хетафе - Осасуна 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
19 декабря 2021, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Хетафе Осасуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Осасуна, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
ИспанияКике Санчес Флорес
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
03.04.2021Испания - ПримераТур 29Осасуна0 : 0Хетафе
19.09.2020Испания - ПримераТур 2Хетафе1 : 0Осасуна
05.07.2020Испания - ПримераТур 34Осасуна0 : 0Хетафе
10.11.2019Испания - ПримераТур 13Хетафе0 : 0Осасуна
09.02.2014Испания - ПримераТур 23Осасуна2 : 0Хетафе
15.09.2013Испания - ПримераТур 4Хетафе2 : 1Осасуна
11.05.2013Испания - ПримераТур 35Осасуна1 : 0Хетафе
15.12.2012Испания - ПримераТур 16Хетафе1 : 1Осасуна
20.03.2012Испания - ПримераТур 29Осасуна0 : 0Хетафе
26.10.2011Испания - ПримераТур 10Хетафе2 : 2Осасуна

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