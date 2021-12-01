Мемфис Гриззлиз - Лос-Анджелес Лейкерс прямая трансляция 30.12.2021
Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
30 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Лос-Анджелес Лейкерс, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Тейлор Дженкинс
|Фрэнк Вогель
История личных встреч
|10.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 95
|25.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 118
|13.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 105
|06.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 94
|04.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 108
|01.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 88
|22.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 105
|24.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 109
|30.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 91
|26.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 105