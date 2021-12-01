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Мемфис Гриззлиз - Лос-Анджелес Лейкерс прямая трансляция 30.12.2021

Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
30 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Лейкерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Лос-Анджелес Лейкерс, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
СШАТейлор Дженкинс
СШАФрэнк Вогель
История личных встреч
10.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз108 : 95Лос-Анджелес Лейкерс
25.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс121 : 118Мемфис Гриззлиз
13.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс115 : 105Мемфис Гриззлиз
06.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз92 : 94Лос-Анджелес Лейкерс
04.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз94 : 108Лос-Анджелес Лейкерс
01.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз105 : 88Лос-Анджелес Лейкерс
22.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс117 : 105Мемфис Гриззлиз
24.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз108 : 109Лос-Анджелес Лейкерс
30.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс120 : 91Мемфис Гриззлиз
26.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз110 : 105Лос-Анджелес Лейкерс

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