Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 31.12.2021
Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
31 декабря 2021, пятница. 05:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
|Майк Мэлоун
|Стив Керр
История личных встреч
|29.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 89
|24.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 97
|13.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 107
|15.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 104
|04.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 116
|17.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 134
|03.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 102
|09.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 105
|16.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 142
|22.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 98