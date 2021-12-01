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Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 31.12.2021

Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
31 декабря 2021, пятница. 05:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Денвер Наггетс Голден Стэйт Уорриорз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
СШАМайк Мэлоун
СШАСтив Керр
История личных встреч
29.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз86 : 89Денвер Наггетс
24.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз118 : 97Денвер Наггетс
13.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз116 : 107Денвер Наггетс
15.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс114 : 104Голден Стэйт Уорриорз
04.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс100 : 116Голден Стэйт Уорриорз
17.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз131 : 134Денвер Наггетс
03.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз116 : 102Денвер Наггетс
09.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз122 : 105Денвер Наггетс
16.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс111 : 142Голден Стэйт Уорриорз
22.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс100 : 98Голден Стэйт Уорриорз

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