Картахена - Валенсия 05 Января прямая трансляция
Стадион: Картагонова (Картахена, Испания), вместимость: 15105
05 января 2022, среда. 18:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Картахена - Валенсия, которое состоится 05 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Картагонова (Картахена, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Картахена
Картахена
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
|Луис Мигель Каррион
|Доминго Сисма Гонсалес
|Хосе Бордалас