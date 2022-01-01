Айнтрахт Ф - Боруссия Д 08 Января прямая трансляция
Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
08 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Германия - Бундеслига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Боруссия Д, которое состоится 08 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Марко Розе
История личных встреч
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|5 : 2
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 2
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 1
|14.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|4 : 0
|22.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 2
|02.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 1
|14.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 1
|11.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 2
|21.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 2
|27.05.2017
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 2