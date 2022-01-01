Вольфсбург - Герта 15 Января прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
15 января 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Герта, которое состоится 15 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Флориан Кофельдт
|Тайфун Коркут
История личных встреч
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 2
|27.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|2 : 0
|01.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 1
|25.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 2
|25.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|0 : 3
|02.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|0 : 1
|15.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 2
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 0
|05.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|3 : 3
|22.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 0