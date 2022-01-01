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Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 25 Января прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
25 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс

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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 25 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
КанадаПитер Дебур
История личных встреч
18.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2Вашингтон Кэпиталз
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2Вегас Голден Найтс
05.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3Вашингтон Кэпиталз
11.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2Вегас Голден Найтс
08.06.2018 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Вегас Голден Найтс3 : 4Вашингтон Кэпиталз
05.06.2018 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Вашингтон Кэпиталз6 : 2Вегас Голден Найтс
03.06.2018 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Вашингтон Кэпиталз3 : 1Вегас Голден Найтс
31.05.2018 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Вегас Голден Найтс2 : 3Вашингтон Кэпиталз
29.05.2018 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Вегас Голден Найтс6 : 4Вашингтон Кэпиталз
04.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4Вегас Голден Найтс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1 Флорида Пантерз42 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг43 61
3 Нью-Йорк Рейнджерс42 58
4 Питтсбург Пингвинз41 57
5 Каролина Харрикейнз38 56
6 Вашингтон Кэпиталз42 55
7 Торонто Мэйпл Лифс38 53
8 Бостон Брюинз38 50
9 Детройт Ред Уингз42 42
10 Коламбус Блю Джекетс39 37
11 Нью-Джерси Дэвилз40 35
12 Нью-Йорк Айлендерс34 34
13 Филадельфия Флайерз41 34
14 Баффало Сэйбрз41 33
15 Оттава Сенаторз35 27
16 Монреаль Канадиенс40 23

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