Венесуэла - Боливия 29 Января прямая трансляция
Стадион: Агустин Товар - Ла Каролина (Баринас, Венесуэла), вместимость: 30000
29 января 2022, суббота. 01:00 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур
Главный судья: Гильермо Герреро Альсивар (Эквадор);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Боливия, которое состоится 29 Января 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Агустин Товар - Ла Каролина (Баринас, Венесуэла). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венесуэла
Боливия
Главные тренеры
|Сесар Алехандро Фариас Акоста
История личных встреч
|03.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 7
|3 : 1
|11.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 1
|22.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. Тур 3
|1 : 3
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 11
|5 : 0
|12.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 3
|4 : 2
|19.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|3 : 2
|15.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|2 : 2
|08.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 13
|1 : 1
|16.11.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 4
|1 : 0
|07.06.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 13
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|13
|35
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|13
|29
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|14
|23
| 4
Финальная часть
|Колумбия
|14
|17
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Перу
|14
|17
|6
|Чили
|14
|16
|7
|Уругвай
|14
|16
|8
|Боливия
|14
|15
|9
|Парагвай
|14
|13
|10
|Венесуэла
|14
|7