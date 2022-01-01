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Венесуэла - Боливия 29 Января прямая трансляция

Стадион: Агустин Товар - Ла Каролина (Баринас, Венесуэла), вместимость: 30000
29 января 2022, суббота. 01:00 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур
Главный судья: Гильермо Герреро Альсивар (Эквадор);
Венесуэла Боливия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Боливия, которое состоится 29 Января 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Агустин Товар - Ла Каролина (Баринас, Венесуэла). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венесуэла
Боливия
Главные тренеры
Венесуэла Сесар Алехандро Фариас Акоста
История личных встреч
03.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 7 Боливия3 : 1Венесуэла
11.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Венесуэла4 : 1Боливия
22.06.2019 Кубок Америки Группа A. Тур 3 Боливия1 : 3Венесуэла
11.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 11 Венесуэла5 : 0Боливия
12.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 3 Боливия4 : 2Венесуэла
19.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Боливия3 : 2Венесуэла
15.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 Венесуэла2 : 2Боливия
08.06.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 13 Боливия1 : 1Венесуэла
16.11.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 4 Венесуэла1 : 0Боливия
07.06.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 13 Боливия0 : 1Венесуэла
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия13 35
2
Финальная часть
Аргентина13 29
3
Финальная часть
Эквадор14 23
4
Финальная часть
Колумбия14 17
5
Межконтинентальный плей-офф
Перу14 17
6 Чили14 16
7 Уругвай14 16
8 Боливия14 15
9 Парагвай14 13
10 Венесуэла14 7

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