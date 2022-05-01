Вольфсбург - Бавария 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
14 мая 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 34-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Бавария, которое состоится 14 Мая 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Флориан Кофельдт
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|17.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|4 : 0
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 3
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|0 : 4
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 0
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|6 : 0
|20.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 3
|17.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 2
|22.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 2
|29.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|24
|4
|5
|95-35
|76
|76,8
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|21
|3
|9
|83-51
|66
|66,7
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|33
|18
|7
|8
|78-46
|61
|61,6
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|17
|6
|10
|71-36
|57
|57,6
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|33
|15
|10
|8
|57-44
|55
|55,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|33
|15
|9
|9
|47-42
|54
|54,5
|7
|Кёльн
|33
|14
|10
|9
|51-47
|52
|52,5
|8
|Хоффенхайм
|33
|13
|7
|13
|57-55
|46
|46,5
|9
|Майнц
|33
|13
|6
|14
|48-43
|45
|45,5
|10
|Боруссия М
|33
|11
|9
|13
|49-60
|42
|42,4
|11
|Бохум
|33
|12
|6
|15
|36-49
|42
|42,4
|12
|Айнтрахт Ф
|33
|10
|11
|12
|43-47
|41
|41,4
|13
|Вольфсбург
|33
|12
|5
|16
|41-52
|41
|41,4
|14
|Аугсбург
|33
|9
|8
|16
|37-55
|35
|35,4
|15
|Герта
|33
|9
|6
|18
|36-69
|33
|33,3
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|33
|6
|12
|15
|39-58
|30
|30,3
| 17
Зона вылета
|Арминия
|33
|5
|12
|16
|26-52
|27
|27,3
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|33
|3
|9
|21
|27-80
|18
|18,2