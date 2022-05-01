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Ювентус - Лацио 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
16 мая 2022, понедельник. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 37-й тур
Ювентус
Лацио

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лацио, которое состоится 16 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ювентус
      Турин
      Лацио
      Рим
      Главные тренеры
      Италия Массимилиано Аллегри
      Италия Маурицио Сарри
      История личных встреч
      20.11.2021 Италия - Серия А Тур 13 Лацио0 : 2Ювентус
      06.03.2021 Италия - Серия А Тур 26 Ювентус3 : 1Лацио
      08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Лацио1 : 1Ювентус
      20.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Ювентус2 : 1Лацио
      22.12.2019 Суперкубок Италии Финал Ювентус1 : 3Лацио
      07.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Лацио3 : 1Ювентус
      27.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Лацио1 : 2Ювентус
      25.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Ювентус2 : 0Лацио
      03.03.2018 Италия - Серия А Тур 27 Лацио0 : 1Ювентус
      14.10.2017 Италия - Серия А Тур 8 Ювентус1 : 2Лацио
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Серии A: «Ювентус» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан36248464-318074,1
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М36239478-317872,2
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи36227768-317367,6
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус36209755-336963,9
      5
      Лига Европы
      		Лацио361881072-536257,4
      6
      Лига Европы
      		Рома371791156-436054,1
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина361851356-475954,6
      8 Аталанта361611965-455954,6
      9 Верона3714101362-565246,8
      10 Торино3713111346-385045,0
      11 Сассуоло3612111361-624743,5
      12 Удинезе3710141357-584439,6
      13 Болонья3611101542-524339,8
      14 Эмполи379111749-703834,2
      15 Специя371062141-683632,4
      16 Сампдория36962142-593330,6
      17 Салернитана377102033-743127,9
      18
      Зона вылета
      		Кальяри366111933-652926,9
      19
      Зона вылета
      		Дженоа364161627-562825,9
      20
      Зона вылета
      		Венеция37682334-692623,4

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