18:03 ()
Свернуть список

Динамо Мн - Витебск 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Трактор (Минск, Беларусь), вместимость: 17600
22 Мая 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Динамо Мн
Витебск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Витебск, которое состоится 22 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Трактор (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо Мн
      Минск
      Витебск
      Витебск
      Главные тренеры
      Беларусь Артём Викторович Челядинский
      Беларусь Евгений Чернухин
      История личных встреч
      24.07.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Динамо Мн3 : 1Витебск
      20.03.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Витебск0 : 0Динамо Мн
      27.09.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Динамо Мн1 : 0Витебск
      23.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Витебск1 : 1Динамо Мн
      19.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Динамо Мн0 : 2Витебск
      01.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Витебск1 : 3Динамо Мн
      30.04.2019 Кубок Беларуси 1/2 финала Динамо Мн0 : 0Витебск
      10.04.2019 Кубок Беларуси 1/2 финала Витебск1 : 0Динамо Мн
      03.11.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Витебск0 : 1Динамо Мн
      18.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Динамо Мн1 : 1Витебск
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ862016-42083,3
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ961218-81970,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Минск951312-101659,3
      4 Шахтёр С943210-51555,6
      5 Динамо Мн84319-51562,5
      6 Слуцк834111-91354,2
      7 Славия-Мозырь841313-91354,2
      8 Ислочь833212-101250,0
      9 Неман833211-101250,0
      10 Гомель831410-111041,7
      11 Торпедо-БелАЗ82246-11833,3
      12 Белшина81438-12729,2
      13 Витебск81438-13729,2
      14
      Стыковая зона
      		Динамо-Брест80447-13416,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал90454-12414,8
      16
      Зона вылета
      		Днепр М80264-1728,3

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close