Динамо Мн - Витебск 22 Мая прямая трансляция
Стадион: Трактор (Минск, Беларусь), вместимость: 17600
22 Мая 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Витебск, которое состоится 22 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Трактор (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Витебск
Витебск
Главные тренеры
|Артём Викторович Челядинский
|Евгений Чернухин
История личных встреч
|24.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|3 : 1
|20.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|0 : 0
|27.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|1 : 0
|23.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|1 : 1
|19.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|0 : 2
|01.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|1 : 3
|30.04.2019
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|0 : 0
|10.04.2019
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|1 : 0
|03.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|0 : 1
|18.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|8
|6
|2
|0
|16-4
|20
|83,3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|9
|6
|1
|2
|18-8
|19
|70,4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Минск
|9
|5
|1
|3
|12-10
|16
|59,3
|4
|Шахтёр С
|9
|4
|3
|2
|10-5
|15
|55,6
|5
|Динамо Мн
|8
|4
|3
|1
|9-5
|15
|62,5
|6
|Слуцк
|8
|3
|4
|1
|11-9
|13
|54,2
|7
|Славия-Мозырь
|8
|4
|1
|3
|13-9
|13
|54,2
|8
|Ислочь
|8
|3
|3
|2
|12-10
|12
|50,0
|9
|Неман
|8
|3
|3
|2
|11-10
|12
|50,0
|10
|Гомель
|8
|3
|1
|4
|10-11
|10
|41,7
|11
|Торпедо-БелАЗ
|8
|2
|2
|4
|6-11
|8
|33,3
|12
|Белшина
|8
|1
|4
|3
|8-12
|7
|29,2
|13
|Витебск
|8
|1
|4
|3
|8-13
|7
|29,2
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|8
|0
|4
|4
|7-13
|4
|16,7
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|9
|0
|4
|5
|4-12
|4
|14,8
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|8
|0
|2
|6
|4-17
|2
|8,3