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Слуцк - Гомель 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
27 Мая 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Слуцк
Гомель

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Гомель, которое состоится 27 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Слуцк
      Слуцк
      Гомель
      Гомель
      Главные тренеры
      Беларусь Александр Вячеславович Бразевич
      Беларусь Владимир Владимирович Невинский
      История личных встреч
      18.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Слуцк1 : 4Гомель
      07.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Гомель4 : 1Слуцк
      10.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Гомель3 : 4Слуцк
      06.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Слуцк0 : 6Гомель
      13.07.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Слуцк0 : 1Гомель
      31.03.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Гомель0 : 0Слуцк
      26.08.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Слуцк1 : 0Гомель
      30.04.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Гомель0 : 1Слуцк
      25.10.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Гомель1 : 3Слуцк
      21.06.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Слуцк0 : 0Гомель
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ862016-42083,3
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ961218-81970,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Минск951312-101659,3
      4 Шахтёр С943210-51555,6
      5 Динамо Мн84319-51562,5
      6 Славия-Мозырь942314-101451,9
      7 Слуцк834111-91354,2
      8 Неман934212-111348,1
      9 Ислочь933313-121244,4
      10 Гомель831410-111041,7
      11 Белшина924310-131037,0
      12 Торпедо-БелАЗ82246-11833,3
      13 Витебск81438-13729,2
      14
      Стыковая зона
      		Днепр М91266-17518,5
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест90457-15414,8
      16
      Зона вылета
      		Арсенал90454-12414,8

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