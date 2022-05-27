Слуцк - Гомель 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
27 Мая 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Гомель, которое состоится 27 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Гомель
Гомель
Главные тренеры
|Александр Вячеславович Бразевич
|Владимир Владимирович Невинский
История личных встреч
|18.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|1 : 4
|07.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|4 : 1
|10.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|3 : 4
|06.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|0 : 6
|13.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|0 : 1
|31.03.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|0 : 0
|26.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 20
|1 : 0
|30.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|0 : 1
|25.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|1 : 3
|21.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|8
|6
|2
|0
|16-4
|20
|83,3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|9
|6
|1
|2
|18-8
|19
|70,4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Минск
|9
|5
|1
|3
|12-10
|16
|59,3
|4
|Шахтёр С
|9
|4
|3
|2
|10-5
|15
|55,6
|5
|Динамо Мн
|8
|4
|3
|1
|9-5
|15
|62,5
|6
|Славия-Мозырь
|9
|4
|2
|3
|14-10
|14
|51,9
|7
|Слуцк
|8
|3
|4
|1
|11-9
|13
|54,2
|8
|Неман
|9
|3
|4
|2
|12-11
|13
|48,1
|9
|Ислочь
|9
|3
|3
|3
|13-12
|12
|44,4
|10
|Гомель
|8
|3
|1
|4
|10-11
|10
|41,7
|11
|Белшина
|9
|2
|4
|3
|10-13
|10
|37,0
|12
|Торпедо-БелАЗ
|8
|2
|2
|4
|6-11
|8
|33,3
|13
|Витебск
|8
|1
|4
|3
|8-13
|7
|29,2
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|9
|1
|2
|6
|6-17
|5
|18,5
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|9
|0
|4
|5
|7-15
|4
|14,8
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|9
|0
|4
|5
|4-12
|4
|14,8