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Канада - Чехия 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
28 Мая 2022 года в 18:20 (+03:00). ЧМ-2022, 1/2 финала
Канада
Чехия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Чехия, которое состоится 28 Мая 2022 года в 18:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Канада
      Чехия
      Главные тренеры
      Канада Клод Жюльен
      Финляндия Кари Ялонен
      История личных встреч
      25.05.2019 ЧМ-2019 1/2 финала Канада5 : 1Чехия
      24.02.2018 Олимпийские игры 2018 За 3-е место Чехия4 : 6Канада
      17.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа A. Тур 2 Канада2 : 3 БЧехия
      15.12.2017 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Чехия4 : 1Канада
      05.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Чехия1 : 4Канада
      18.09.2016 Кубок Мира Группа A Канада6 : 0Чехия
      16.05.2015 ЧМ-2015 1/2 финала Канада2 : 0Чехия
      04.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. Тур 3 Канада6 : 3Чехия
      12.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. Тур 3 Чехия3 : 4Канада
      12.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. Тур 6 Канада2 : 1Чехия
      Турнирная таблица
      1/4 финала
      Метка
      QF2
      		 Германия
      Чехия
      		1 : 4
      QF4
      		 Швеция
      Канада
      		3 : 4 ОТ
      QF1
      		 Швейцария
      США
      		0 : 3
      QF3
      		 Финляндия
      Словакия
      		4 : 2
      1/2 финала
      Метка
      SF2
      		 Финляндия
      США
      		28.05
      SF1
      		 Канада
      Чехия
      		28.05
      За 3-е место
      Метка
      F3
      		29.05
      Финал
      Метка
      F1
      		29.05

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