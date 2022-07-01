Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
27 Июля 2022 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль, которое состоится 27 Июля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
|Маттиас Яйсле
|Юрген Клопп
История личных встреч
|25.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|10.12.2019
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 6
|0 : 2
|02.10.2019
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 2
|4 : 3