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Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
27 Июля 2022 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Ред Булл Зальцбург
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль, которое состоится 27 Июля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ред Булл Зальцбург
      Зальцбург, Австрия
      Ливерпуль
      Ливерпуль, Англия
      Главные тренеры
      ГерманияМаттиас Яйсле
      ГерманияЮрген Клопп
      История личных встреч
      25.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург2 : 2Ливерпуль
      10.12.2019 Лига чемпионов Группа E. Тур 6 Ред Булл Зальцбург0 : 2Ливерпуль
      02.10.2019 Лига чемпионов Группа E. Тур 2 Ливерпуль4 : 3Ред Булл Зальцбург

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