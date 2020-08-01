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Кемницер - Унион 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Хемниц (Хемниц, Германия), вместимость: 18712
01 Августа 2022 года в 19:01 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Кемницер
Доп. время, 95'
1 : 1ДВ
Унион

  • 62'
    1:0
    Тобиас Мюллер
0'
45'
90'
105'
120'
  • 64'
    1:1
    Теозон-Жордан Сибачо
Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кемницер - Унион, которое состоится 01 Августа 2022 года в 19:01 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Хемниц (Хемниц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кемницер
Хемниц
Унион
Берлин
21ГерманиязщРоберт Цикерт
22ГерманиязщRobert Berger
6ГерманияпзDominik Pelivan
14ГерманияпзТим Кампулька
38ГерманияпзТобиас Мюллер
8ТурцияпзОкан Курт
90'
10ШвейцариянпКилиан Пальюка
90'
23ГерманиянпФлориан Брюгман
18ГерманияпзStanley Keller
90'
26ГерманиянпLukas Stagge
90'
1ДанияврФредерик Рённов
3ГерманиязщПауль Еккель
31ГерманиязщРобин Кнохе
33ГерманиязщДоминик Хайнц
28АвстрияпзКристофер Триммель
24ЯпонияпзГэнки Харагути
69'
8ГерманияпзРани Хедира
19ГерманияпзЯник Хаберер
63'
23ГерманияпзНико Гисельман
79'
27НидерландынпШеральдо Бекер
79'
45СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
9ГерманиянпАндреас Фогльзаммер
63'
13ВенгрияпзАндраш Шефер
69'
6НорвегияпзЮлиан Рюэрсон
79'
32СербиянпМилош Пантович
79'
Запасные
32ГерманияврDavid Wunsch
5АвстрияпзStefan Pribanovic
7ГерманиянпStephan Mensah
9ГерманиянпFurkan Kircicek
11ГерманиянпMichel Ulrich
37ГерманияврЛеннарт Грилль
5НидерландызщДанило Дуки
11ГерманиянпСвен Михель
17ГерманиянпКевин Бехренс
40ГананпДжейми Левелинг
Главные тренеры
ГерманияКристиан Тифферт
ШвейцарияУрс Фишер

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