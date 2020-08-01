Кемницер - Унион 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Хемниц (Хемниц, Германия), вместимость: 18712
01 Августа 2022 года в 19:01 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Доп. время, 95'
1 : 1ДВ
- 62'1:0Тобиас Мюллер
0'
45'
90'
105'
120'
- 64'1:1Теозон-Жордан Сибачо
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кемницер - Унион, которое состоится 01 Августа 2022 года в 19:01 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Хемниц (Хемниц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кемницер
Хемниц
Унион
Берлин
|21
|зщ
|Роберт Цикерт
|22
|зщ
|Robert Berger
|6
|пз
|Dominik Pelivan
|14
|пз
|Тим Кампулька
|38
|пз
|Тобиас Мюллер
|8
|пз
|Окан Курт
90'
|10
|нп
|Килиан Пальюка
90'
|23
|нп
|Флориан Брюгман
|18
|пз
|Stanley Keller
90'
|26
|нп
|Lukas Stagge
90'
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|3
|зщ
|Пауль Еккель
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|33
|зщ
|Доминик Хайнц
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|24
|пз
|Гэнки Харагути
69'
|8
|пз
|Рани Хедира
|19
|пз
|Яник Хаберер
63'
|23
|пз
|Нико Гисельман
79'
|27
|нп
|Шеральдо Бекер
79'
|45
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|9
|нп
|Андреас Фогльзаммер
63'
|13
|пз
|Андраш Шефер
69'
|6
|пз
|Юлиан Рюэрсон
79'
|32
|нп
|Милош Пантович
79'
Запасные
|32
|вр
|David Wunsch
|5
|пз
|Stefan Pribanovic
|7
|нп
|Stephan Mensah
|9
|нп
|Furkan Kircicek
|11
|нп
|Michel Ulrich
|37
|вр
|Леннарт Грилль
|5
|зщ
|Данило Дуки
|11
|нп
|Свен Михель
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|40
|нп
|Джейми Левелинг
Главные тренеры
|Кристиан Тифферт
|Урс Фишер