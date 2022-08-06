18:41 ()
Свернуть список

Слуцк - Ислочь 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
06 Августа 2022 года в 15:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Слуцк
Ислочь

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Ислочь, которое состоится 06 Августа 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Слуцк
      Слуцк
      Ислочь
      Минский район
      Главные тренеры
      БеларусьАлександр Вячеславович Бразевич
      БеларусьАртём Александрович Радьков
      История личных встреч
      19.03.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Ислочь1 : 2Слуцк
      16.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Ислочь2 : 0Слуцк
      30.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Слуцк2 : 1Ислочь
      17.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Слуцк2 : 1Ислочь
      05.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Ислочь2 : 3Слуцк
      23.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Ислочь0 : 1Слуцк
      21.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Слуцк1 : 3Ислочь
      24.11.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Слуцк0 : 1Ислочь
      30.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Ислочь0 : 1Слуцк
      22.10.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Слуцк1 : 3Ислочь
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1585227-102964,4
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Ислочь1584323-162862,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1484226-102866,7
      4 Шахтёр С1483318-92764,3
      5 Минск1582527-222657,8
      6 Динамо Мн1374220-132564,1
      7 Славия-Мозырь1472525-212354,8
      8 Гомель1564518-172248,9
      9 Торпедо-БелАЗ1562715-172044,4
      10 Неман1447319-191945,2
      11 Слуцк1546517-231840,0
      12 Белшина1545618-221737,8
      13 Арсенал1534811-201328,9
      14
      Стыковая зона
      		Витебск1525813-231124,4
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест1514109-25715,6
      16
      Зона вылета
      		Днепр М15131113-32613,3

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close