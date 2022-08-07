Лилль - Осер 07 Августа прямая трансляция
07 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Осер, которое состоится 07 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Осер
Осер
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Жан-Марк Фурлан
История личных встреч
|18.12.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|3 : 1
|29.10.2013
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|03.03.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 2
|15.10.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 3
|06.02.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 1
|19.09.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 0
|28.02.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 2
|25.10.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 2
|14.02.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 0
|20.09.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 4
Лига Европы
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|18
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0