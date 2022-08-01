Ювентус - Атлетико 07 Августа прямая трансляция
Стадион: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 15700
07 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Атлетико М, которое состоится 07 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Атлетико М
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Диего Симеоне
История личных встреч
|26.11.2019
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 5
|1 : 0
|18.09.2019
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 1
|2 : 2
|10.08.2019
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|2 : 1
|12.03.2019
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|3 : 0
|20.02.2019
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|2 : 0
|09.12.2014
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 6
|0 : 0
|01.10.2014
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 2
|1 : 0