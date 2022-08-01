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Ювентус - Атлетико 07 Августа прямая трансляция

Стадион: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 15700
07 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Ювентус
Атлетико М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Атлетико М, которое состоится 07 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ювентус
      Турин, Италия
      Атлетико М
      Мадрид, Испания
      Главные тренеры
      ИталияМассимилиано Аллегри
      АргентинаДиего Симеоне
      История личных встреч
      26.11.2019 Лига чемпионов Группа D. Тур 5 Ювентус1 : 0Атлетико М
      18.09.2019 Лига чемпионов Группа D. Тур 1 Атлетико М2 : 2Ювентус
      10.08.2019 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Атлетико М2 : 1Ювентус
      12.03.2019 Лига чемпионов 1/8 финала Ювентус3 : 0Атлетико М
      20.02.2019 Лига чемпионов 1/8 финала Атлетико М2 : 0Ювентус
      09.12.2014 Лига чемпионов Группа A. Тур 6 Ювентус0 : 0Атлетико М
      01.10.2014 Лига чемпионов Группа A. Тур 2 Атлетико М1 : 0Ювентус

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