Нефтехимик - Рубин 08 Августа прямая трансляция
08 Августа 2022 года в 18:00 (+03:00). Первая лига, 4-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Рубин, которое состоится 08 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Леонид Викторович Слуцкий
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|КАМАЗ
|4
|3
|1
|0
|6-3
|10
|83,3
| 2
Повышение
|Енисей
|4
|2
|2
|0
|7-5
|8
|66,7
| 3
Плей-офф за повышение
|Алания
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|66,7
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
|5
|Волгарь
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|58,3
|6
|Кубань
|4
|2
|1
|1
|6-2
|7
|58,3
|7
|Динамо Мх
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|58,3
|8
|Краснодар-2
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|58,3
|9
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|44,4
|10
|Балтика
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|44,4
|11
|Шинник
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|33,3
|12
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|33,3
|13
|Нефтехимик
|3
|1
|1
|1
|2-1
|4
|44,4
|14
|Родина
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|33,3
| 15
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|4
|1
|0
|3
|7-7
|3
|25,0
| 16
Зона вылета
|Велес
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|25,0
| 17
Зона вылета
|Акрон
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|8,3
| 18
Зона вылета
|Волга Ул
|4
|0
|1
|3
|3-9
|1
|8,3