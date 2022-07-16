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Нефтехимик - Рубин 08 Августа прямая трансляция

08 Августа 2022 года в 18:00 (+03:00). Первая лига, 4-й тур
Нефтехимик
Рубин

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Рубин, которое состоится 08 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нефтехимик
      Нижнекамск
      Рубин
      Казань
      Главные тренеры
      РоссияКирилл Александрович Новиков
      РоссияЛеонид Викторович Слуцкий
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		КАМАЗ43106-31083,3
      2
      Повышение
      		Енисей42207-5866,7
      3
      Плей-офф за повышение
      		Алания42207-3866,7
      4
      Плей-офф за повышение
      		Арсенал32107-3777,8
      5 Волгарь42114-4758,3
      6 Кубань42116-2758,3
      7 Динамо Мх42114-3758,3
      8 Краснодар-242114-4758,3
      9 Рубин31114-3444,4
      10 Балтика31115-4444,4
      11 Шинник41125-7433,3
      12 Уфа41123-6433,3
      13 Нефтехимик31112-1444,4
      14 Родина41123-5433,3
      15
      Зона вылета
      		СКА-Хабаровск41037-7325,0
      16
      Зона вылета
      		Велес41033-6325,0
      17
      Зона вылета
      		Акрон40133-818,3
      18
      Зона вылета
      		Волга Ул40133-918,3

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