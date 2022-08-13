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Барселона - Райо Вальекано 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Барселона
Райо Вальекано

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Райо Вальекано, которое состоится 13 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Барселона
      Барселона
      Райо Вальекано
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияХавьер Эрнандес
      ИспанияАндони Ираола
      История личных встреч
      24.04.2022 Испания - Примера Тур 21 Барселона0 : 1Райо Вальекано
      27.10.2021 Испания - Примера Тур 11 Райо Вальекано1 : 0Барселона
      27.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Райо Вальекано1 : 2Барселона
      09.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Барселона3 : 1Райо Вальекано
      03.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Райо Вальекано2 : 3Барселона
      03.03.2016 Испания - Примера Тур 27 Райо Вальекано1 : 5Барселона
      17.10.2015 Испания - Примера Тур 8 Барселона5 : 2Райо Вальекано
      08.03.2015 Испания - Примера Тур 26 Барселона6 : 1Райо Вальекано
      04.10.2014 Испания - Примера Тур 7 Райо Вальекано0 : 2Барселона
      15.02.2014 Испания - Примера Тур 24 Барселона6 : 0Райо Вальекано
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Барселона» — «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Альмерия00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Барселона00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Бетис00000-000,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Валенсия00000-000,0
      7 Вальядолид00000-000,0
      8 Вильярреал00000-000,0
      9 Жирона00000-000,0
      10 Кадис00000-000,0
      11 Мальорка00000-000,0
      12 Осасуна00000-000,0
      13 Райо Вальекано00000-000,0
      14 Реал Мадрид00000-000,0
      15 Реал Сосьедад00000-000,0
      16 Севилья00000-000,0
      17 Сельта00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Хетафе00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Эльче00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Эспаньол00000-000,0

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