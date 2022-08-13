Барселона - Райо Вальекано 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Райо Вальекано, которое состоится 13 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Андони Ираола
История личных встреч
|24.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 21
|0 : 1
|27.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 0
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|09.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 27
|3 : 1
|03.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 3
|03.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 5
|17.10.2015
|Испания - Примера
|Тур 8
|5 : 2
|08.03.2015
|Испания - Примера
|Тур 26
|6 : 1
|04.10.2014
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 2
|15.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 24
|6 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Барселона» — «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 5
Лига Европы
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0