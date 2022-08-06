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Шальке-04 - Боруссия М 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
13 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Шальке-04
Боруссия М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Боруссия М, которое состоится 13 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шальке-04
      Гельзенкирхен
      Боруссия М
      Мёнхенгладбах
      Главные тренеры
      ГерманияФранк Крамер
      ГерманияДаниэль Фарке
      История личных встреч
      20.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 26 Шальке-040 : 3Боруссия М
      28.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия М4 : 1Шальке-04
      17.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 Шальке-042 : 0Боруссия М
      17.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия М0 : 0Шальке-04
      02.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Шальке-040 : 2Боруссия М
      15.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 Боруссия М2 : 1Шальке-04
      28.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 32 Шальке-041 : 1Боруссия М
      09.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 15 Боруссия М1 : 1Шальке-04
      16.03.2017 Лига Европы 1/8 финала Боруссия М2 : 2Шальке-04
      09.03.2017 Лига Европы 1/8 финала Шальке-041 : 1Боруссия М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария11006-13100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург11004-03100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия М11003-13100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Кёльн11003-13100,0
      5
      Лига Европы
      		Унион11003-13100,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Майнц11002-13100,0
      7 Боруссия Д11001-03100,0
      8 Вердер10102-2133,3
      9 Вольфсбург10102-2133,3
      10 РБ Лейпциг10101-1133,3
      11 Штутгарт10101-1133,3
      12 Бохум10011-200,0
      13 Байер10010-100,0
      14 Герта10011-300,0
      15 Хоффенхайм10011-300,0
      16 Шальке-0410011-300,0
      17
      Зона вылета
      		Аугсбург10010-400,0
      18
      Зона вылета
      		Айнтрахт Ф10011-600,0

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