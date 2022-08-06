Каза Пия - Бенфика 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия), вместимость: 24771
13 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Бенфика, которое состоится 13 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Роджер Шмидт
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|100,0
|2
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|100,0
|3
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|4
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|5
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|6
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|7
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|8
|Спортинг
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|33,3
|9
|Брага
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|33,3
|10
|Санта-Клара
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|11
|Каза Пия
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|12
|Портимоненсе
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|13
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|14
|Шавиш
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|15
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|16
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
|17
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|0,0
|18
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|0,0