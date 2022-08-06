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Каза Пия - Бенфика 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия), вместимость: 24771
13 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
Каза Пия
Бенфика

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Бенфика, которое состоится 13 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Каза Пия
      Лиссабон
      Бенфика
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
      ГерманияРоджер Шмидт
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Порту11005-13100,0
      2 Бенфика11004-03100,0
      3 Эшторил11002-03100,0
      4 Боавишта11001-03100,0
      5 Витория Гимарайнш11001-03100,0
      6 Жил Висенте11001-03100,0
      7 Визела11001-03100,0
      8 Спортинг10103-3133,3
      9 Брага10103-3133,3
      10 Санта-Клара10100-0133,3
      11 Каза Пия10100-0133,3
      12 Портимоненсе10010-100,0
      13 Риу Аве10010-100,0
      14 Шавиш10010-100,0
      15 Пасуш де Феррейра10010-100,0
      16 Фамаликан10010-200,0
      17 Маритиму10011-500,0
      18 Арока10010-400,0

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