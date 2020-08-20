Порту - Спортинг 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
20 Августа 2022 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Спортинг, которое состоится 20 Августа 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|21.04.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 0
|02.03.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 2
|11.02.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|2 : 2
|11.09.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 1
|27.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|0 : 0
|19.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|17.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|2 : 2
|15.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|2 : 0
|05.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|1 : 2
|25.05.2019
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 2 5 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Порту
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|100,0
|2
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
|3
|Боавишта
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|100,0
|4
|Витория Гимарайнш
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|100,0
|5
|Спортинг
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|66,7
|6
|Брага
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|66,7
|7
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|44,4
|8
|Арока
|2
|1
|0
|1
|1-4
|3
|50,0
|9
|Портимоненсе
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|50,0
|10
|Шавиш
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|50,0
|11
|Визела
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|50,0
|12
|Жил Висенте
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|50,0
|13
|Санта-Клара
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16,7
|14
|Каза Пия
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|15
|Риу Аве
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|11,1
|16
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|0,0
|17
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|0,0
|18
|Фамаликан
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|0,0