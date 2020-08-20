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Порту - Спортинг 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
20 Августа 2022 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
Порту
Спортинг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Спортинг, которое состоится 20 Августа 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Порту
      Порту
      Спортинг
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ПортугалияСержиу Консейсау
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      История личных встреч
      21.04.2022 Кубок Португалии 1/2 финала Порту1 : 0Спортинг
      02.03.2022 Кубок Португалии 1/2 финала Спортинг1 : 2Порту
      11.02.2022 Португалия - Примейра Тур 22 Порту2 : 2Спортинг
      11.09.2021 Португалия - Примейра Тур 5 Спортинг1 : 1Порту
      27.02.2021 Португалия - Примейра Тур 21 Порту0 : 0Спортинг
      19.01.2021 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Спортинг2 : 1Порту
      17.10.2020 Португалия - Примейра Тур 4 Спортинг2 : 2Порту
      15.07.2020 Португалия - Примейра Тур 32 Порту2 : 0Спортинг
      05.01.2020 Португалия - Примейра Тур 15 Спортинг1 : 2Порту
      25.05.2019 Кубок Португалии Финал Спортинг2 : 2 5 : 4Порту
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Порту22006-16100,0
      2 Бенфика22005-06100,0
      3 Боавишта22003-16100,0
      4 Витория Гимарайнш22002-06100,0
      5 Спортинг21106-3466,7
      6 Брага21106-3466,7
      7 Эшторил31114-3444,4
      8 Арока21011-4350,0
      9 Портимоненсе21013-1350,0
      10 Шавиш21012-2350,0
      11 Визела21011-1350,0
      12 Жил Висенте21011-1350,0
      13 Санта-Клара20111-2116,7
      14 Каза Пия20110-1116,7
      15 Риу Аве30122-6111,1
      16 Пасуш де Феррейра20020-400,0
      17 Маритиму20022-700,0
      18 Фамаликан20020-500,0

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