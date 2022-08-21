14:01 ()
Онлайн трансляции
Суббота 01 октября
Свернуть список

Аяччо - Клермон 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Франсуа Коти (Аяччо, Франция), вместимость: 12000
02 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
Аяччо
Клермон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аяччо - Клермон, которое состоится 02 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Франсуа Коти (Аяччо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аяччо
      Аяччо
      Клермон
      Клермон-Ферран
      Главные тренеры
      ФранцияОливье Панталони
      ФранцияПаскаль Гастьен
      История личных встреч
      20.02.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 26 Аяччо0 : 2Клермон
      24.10.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 8 Клермон0 : 2Аяччо
      22.11.2019 Франция - Лига 2 Тур 15 Аяччо1 : 1Клермон
      19.04.2019 Франция - Лига 2 Тур 33 Клермон0 : 0Аяччо
      23.11.2018 Франция - Лига 2 Тур 15 Аяччо0 : 0Клермон
      30.03.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 31 Аяччо2 : 1Клермон
      28.10.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 13 Клермон1 : 1Аяччо
      03.02.2017 Франция - Лига 2 Тур 23 Аяччо2 : 1Клермон
      26.08.2016 Франция - Лига 2 Тур 5 Клермон2 : 1Аяччо
      12.02.2016 Франция - Лига 2 Тур 26 Аяччо3 : 1Клермон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Марсель972019-52385,2
      2
      Лига чемпионов
      		ПСЖ871026-42291,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян861117-121979,2
      4
      Лига Европы
      		Ланс853016-71875,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако842213-121458,3
      6 Лион841316-101354,2
      7 Лилль841316-161354,2
      8 Ренн833214-81250,0
      9 Монпелье840419-151250,0
      10 Труа831414-161041,7
      11 Клермон83149-131041,7
      12 Тулуза82249-13833,3
      13 Ницца82245-9833,3
      14 Анже92259-21829,6
      15 Нант81438-11729,2
      16 Осер82158-19729,2
      17
      Зона вылета
      		Реймс813410-17625,0
      18
      Зона вылета
      		Страсбург80536-9520,8
      19
      Зона вылета
      		Брест81258-18520,8
      20
      Зона вылета
      		Аяччо81164-11416,7

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close