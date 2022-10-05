Челси - Милан 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
05 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 3-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Милан, которое состоится 05 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|04.08.2016
|Международный кубок чемпионов
|Северная Америка
|1 : 3
|29.07.2012
|Ворлд Футбол Челлендж
|Ворлд Футбол Челлендж
|0 : 1
|03.08.2008
|Кубок РЖД
|Матч за 3-е место
|0 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Челси» — «Милан». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Наполи
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Аякс
|3
|3
|4
|Рейнджерс
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брюгге
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Порту
|3
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Байер
|3
|3
|4
|Атлетико М
|3
|3
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Интер М
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Барселона
|3
|3
|4
|Виктория Пльзень
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Спортинг
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Айнтрахт Ф
|3
|4
|4
|Марсель
|3
|3
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Милан
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Динамо З
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|4
|Челси
|2
|1
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Шахтёр Д
|2
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Селтик
|2
|1
|4
|РБ Лейпциг
|2
|0
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Копенгаген
|2
|1
|4
|Севилья
|2
|1
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ювентус
|2
|0
|4
|Маккаби Х
|2
|0