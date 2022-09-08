Лех П - Вильярреал 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Познань (Мейски) (Познань, Польша), вместимость: 43269
03 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 6-й тур
Главный судья: Натан Вербомен (Бельгия)
Окончен
3 : 0
- 27'1:0Кристоффер Вельде
- 51'2:0Михал Скурась
- 77'3:0Михал Скурась
0'
45'
90'
- 72'Ману Тригерос
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Вильярреал, которое состоится 03 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Познань (Мейски) (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лех П
Познань, Польша
Вильярреал
Вильярреал, Испания
|35
|вр
|Филип Беднарек
|2
|зщ
|Жоэл Перейра
|37
|зщ
|Любомир Шатка
|16
|зщ
|Антонио Милич
|5
|зщ
|Педру Ребошу
|23
|пз
|Кристоффер Вельде
73'
|22
|пз
|Радослав Муравски
|30
|пз
|Ника Квеквескири
90+1'
|21
|пз
|Михал Скурась
|11
|пз
|Филип Мархвиньский
73'
|9
|нп
|Микаэль Исхак
88'
|44
|зщ
|Алан Червински
73'
|17
|нп
|Филип Шимчак
73'
|25
|зщ
|Филип Дагерстоль
88'
|18
|зщ
|Бартош Саламон
90+1'
|1
|вр
|Пепе Рейна
|37
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|23
|зщ
|Айсса Манди
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|12
|зщ
|Хоан Мохика
68'
|19
|пз
|Франсис Коклен
77'
|20
|пз
|Ману Морланес
77'
|14
|пз
|Ману Тригерос
|21
|пз
|Йереми Пино
|15
|пз
|Николас Джексон
|22
|нп
|Хосе Луис Моралес
68'
|18
|зщ
|Альберто Морено
68'
|9
|нп
|Арно Данжума
68'
|10
|пз
|Дани Парехо
77'
|6
|пз
|Этьен Капу
77'
Запасные
|1
|вр
|Артур Рудько
|20
|зщ
|Максимильян Пинго
|27
|зщ
|Матеуш Жуковски
|14
|пз
|Георгий Цитаишвили
|24
|пз
|Жоау Амарал
|50
|пз
|Адриэль Ба Луа
|7
|пз
|Афонсу Соуза
|90
|нп
|Артур Собех
|13
|вр
|Херонимо Рульи
|31
|вр
|Икер Альварес
|2
|зщ
|Кико Фемения
|4
|зщ
|Пау Торрес
|28
|пз
|Карло Гарсия
|11
|пз
|Саму Чуквезе
Главные тренеры
|Джон ван ден Бром
|Унаи Эмери
История личных встреч
|08.09.2022
|Лига конференций
|Группа C. Тур 1
|4 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Истанбул Башакшехир
|6
|13
| 2
Плей-офф
|Фиорентина
|6
|13
|3
|Хартс
|6
|6
|4
|Рижская футбольная школа
|6
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|18
| 2
Плей-офф
|Андерлехт
|6
|8
|3
|Силькеборг
|6
|6
|4
|Стяуа
|6
|2
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вильярреал
|6
|13
| 2
Плей-офф
|Лех П
|6
|9
|3
|Хапоэль Б-Ш
|6
|7
|4
|Аустрия В
|6
|2
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ницца
|6
|9
| 2
Плей-офф
|Партизан
|6
|9
|3
|Кёльн
|6
|8
|4
|Словацко
|6
|5
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|6
|15
| 2
Плей-офф
|Днепр-1
|6
|10
|3
|Аполлон Л
|6
|7
|4
|Вадуц
|6
|2
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Юргорден
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Гент
|6
|8
|3
|Мольде
|6
|7
|4
|Шэмрок Роверс
|6
|2
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Сивасспор
|6
|11
| 2
Плей-офф
|ЧФР Клуж
|6
|10
|3
|Славия П
|6
|8
|4
|Балкани
|6
|4
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|6
|11
| 2
Плей-офф
|Базель
|6
|11
|3
|Пюник
|6
|6
|4
|Жальгирис
|6
|5