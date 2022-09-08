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Лех П - Вильярреал 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Познань (Мейски) (Познань, Польша), вместимость: 43269
03 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 6-й тур
Главный судья: Натан Вербомен (Бельгия)
Лех П
Окончен
3 : 0
Вильярреал

  • 27'
    1:0
    Кристоффер Вельде
  • 51'
    2:0
    Михал Скурась
  • 77'
    3:0
    Михал Скурась
0'
45'
90'
  • 72'
    Ману Тригерос
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Вильярреал, которое состоится 03 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Познань (Мейски) (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань, Польша
Вильярреал
Вильярреал, Испания
35ПольшаврФилип Беднарек
2ПортугалиязщЖоэл Перейра
37СловакиязщЛюбомир Шатка
16ХорватиязщАнтонио Милич
5ПортугалиязщПедру Ребошу
23НорвегияпзКристоффер Вельде
73'
22ПольшапзРадослав Муравски
30ГрузияпзНика Квеквескири
90+1'
21ПольшапзМихал Скурась
11ПольшапзФилип Мархвиньский
73'
9ШвециянпМикаэль Исхак
88'
44ПольшазщАлан Червински
73'
17ПольшанпФилип Шимчак
73'
25ШвециязщФилип Дагерстоль
88'
18ПольшазщБартош Саламон
90+1'
1ИспанияврПепе Рейна
37ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
23АлжирзщАйсса Манди
5ИспаниязщХорхе Куэнка
12КолумбиязщХоан Мохика
68'
19ФранцияпзФрансис Коклен
77'
20ИспанияпзМану Морланес
77'
14ИспанияпзМану Тригерос
21ИспанияпзЙереми Пино
15СенегалпзНиколас Джексон
22ИспаниянпХосе Луис Моралес
68'
18ИспаниязщАльберто Морено
68'
9НидерландынпАрно Данжума
68'
10ИспанияпзДани Парехо
77'
6ФранцияпзЭтьен Капу
77'
Запасные
1УкраинаврАртур Рудько
20ПольшазщМаксимильян Пинго
27ПольшазщМатеуш Жуковски
14ГрузияпзГеоргий Цитаишвили
24ПортугалияпзЖоау Амарал
50Кот-д'ИвуарпзАдриэль Ба Луа
7ПортугалияпзАфонсу Соуза
90ПольшанпАртур Собех
13АргентинаврХеронимо Рульи
31АндорраврИкер Альварес
2ИспаниязщКико Фемения
4ИспаниязщПау Торрес
28ИспанияпзКарло Гарсия
11НигерияпзСаму Чуквезе
Главные тренеры
НидерландыДжон ван ден Бром
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
08.09.2022 Лига конференций Группа C. Тур 1 Вильярреал4 : 3Лех П
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Истанбул Башакшехир6 13
2
Плей-офф
Фиорентина6 13
3 Хартс6 6
4 Рижская футбольная школа6 2
Группа B
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Вест Хэм Юнайтед6 18
2
Плей-офф
Андерлехт6 8
3 Силькеборг6 6
4 Стяуа6 2
Группа C
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Вильярреал6 13
2
Плей-офф
Лех П6 9
3 Хапоэль Б-Ш6 7
4 Аустрия В6 2
Группа D
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Ницца6 9
2
Плей-офф
Партизан6 9
3 Кёльн6 8
4 Словацко6 5
Группа E
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
АЗ Алкмар6 15
2
Плей-офф
Днепр-16 10
3 Аполлон Л6 7
4 Вадуц6 2
Группа F
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Юргорден6 16
2
Плей-офф
Гент6 8
3 Мольде6 7
4 Шэмрок Роверс6 2
Группа G
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Сивасспор6 11
2
Плей-офф
ЧФР Клуж6 10
3 Славия П6 8
4 Балкани6 4
Группа H
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Слован Бр6 11
2
Плей-офф
Базель6 11
3 Пюник6 6
4 Жальгирис6 5

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