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Венгрия - Греция 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
20 Ноября 2022 года в 22:15 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Венгрия
Греция

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Греция, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Венгрия
      Греция
      Главные тренеры
      ИталияМарко Росси
      УругвайГуставо Пойет
      История личных встреч
      12.10.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. Тур 3 Греция1 : 0Венгрия
      11.09.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. Тур 2 Венгрия2 : 1Греция
      11.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа F. Тур 10 Греция4 : 3Венгрия
      29.03.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа F. Тур 5 Венгрия0 : 0Греция
      21.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа C. Тур 14 Венгрия1 : 2Греция
      02.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа C. Тур 7 Греция2 : 0Венгрия

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