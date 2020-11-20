Венгрия - Греция 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
20 Ноября 2022 года в 22:15 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Греция, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венгрия
Греция
Главные тренеры
|Марко Росси
|Густаво Пойет
История личных встреч
|12.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. Тур 3
|1 : 0
|11.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. Тур 2
|2 : 1
|11.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа F. Тур 10
|4 : 3
|29.03.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа F. Тур 5
|0 : 0
|21.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа C. Тур 14
|1 : 2
|02.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа C. Тур 7
|2 : 0