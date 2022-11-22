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Урал - ЦСКА 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
22 Ноября 2022 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Урал
ЦСКА

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - ЦСКА, которое состоится 22 Ноября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Урал
      Екатеринбург
      ЦСКА
      Москва
      Главные тренеры
      БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      История личных встреч
      14.09.2022 Фонбет Кубок России Группа D ЦСКА2 : 1Урал
      16.07.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 1 ЦСКА2 : 0Урал
      03.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 23 ЦСКА2 : 2Урал
      17.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Урал0 : 1ЦСКА
      13.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 ЦСКА2 : 2Урал
      03.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Урал0 : 2ЦСКА
      29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 ЦСКА1 : 1Урал
      29.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Урал0 : 3ЦСКА
      16.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Урал0 : 1ЦСКА
      01.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 ЦСКА4 : 0Урал
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Урал» — ЦСКА. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород4 8
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Локомотив М4 8
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Краснодар4 7
      4 Химки4 1
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М4 12
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Зенит5 9
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Крылья Советов4 6
      4 Факел5 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М4 7
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат4 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ростов4 6
      4 Оренбург4 5
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА4 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал4 9
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М4 6
      4 Сочи4 0

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