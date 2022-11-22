Урал - ЦСКА 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
22 Ноября 2022 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - ЦСКА, которое состоится 22 Ноября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|14.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|2 : 1
|16.07.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|2 : 0
|03.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|2 : 2
|17.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|0 : 1
|13.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|2 : 2
|03.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 2
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 1
|29.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|0 : 3
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 1
|01.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Урал» — ЦСКА. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|4
|8
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|4
|8
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Краснодар
|4
|7
|4
|Химки
|4
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|4
|12
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Зенит
|5
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Факел
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|4
|7
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|4
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ростов
|4
|6
|4
|Оренбург
|4
|5
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|4
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|4
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|4
|6
|4
|Сочи
|4
|0