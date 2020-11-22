Торпедо М - Сочи 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
22 Ноября 2022 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Артур Фёдоров (Петрозаводск, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Сочи, которое состоится 22 Ноября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
|14.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 3
|17.07.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 3
|12.05.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 37
|2 : 3
|18.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 19
|2 : 0
|08.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 27
|1 : 0
|10.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 11
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|4
|8
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|4
|8
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Краснодар
|4
|7
|4
|Химки
|4
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|4
|12
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Зенит
|5
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Факел
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|4
|7
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|4
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ростов
|4
|6
|4
|Оренбург
|4
|5
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|4
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|4
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|4
|6
|4
|Сочи
|4
|0