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Локомотив - Нижний Новгород 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
27 Ноября 2022 года в 19:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Локомотив М
Пари Нижний Новгород

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 27 Ноября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Локомотив М
      Москва
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Главные тренеры
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      История личных встреч
      31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород2 : 0Локомотив М
      17.07.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Локомотив М1 : 1Пари Нижний Новгород
      23.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Локомотив М2 : 1Пари Нижний Новгород
      30.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Пари Нижний Новгород1 : 2Локомотив М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар5 10
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород5 10
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М5 8
      4 Химки5 2
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М5 12
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов5 9
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит5 9
      4 Факел5 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат5 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Оренбург5 8
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Динамо М5 7
      4 Ростов5 6
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал6 14
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА6 13
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М6 7
      4 Сочи6 2

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