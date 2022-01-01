Локомотив - Нижний Новгород 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
27 Ноября 2022 года в 19:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 27 Ноября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|31.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|17.07.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 1
|23.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|2 : 1
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|5
|10
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|5
|10
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|5
|8
|4
|Химки
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|5
|12
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|5
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|5
|9
|4
|Факел
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|5
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Оренбург
|5
|8
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Динамо М
|5
|7
|4
|Ростов
|5
|6
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|6
|14
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|6
|13
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|6
|7
|4
|Сочи
|6
|2