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Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 20 Января прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
20 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия)
Шеффилд Юнайтед
Халл Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Халл Сити, которое состоится 20 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шеффилд Юнайтед
      Шеффилд
      Халл Сити
      Кингстон-апон-Халл
      Главные тренеры
      АнглияПол Хекингботтом
      ГрузияШота Арвеладзе
      АнглияЛиам Росеньор
      История личных встреч
      04.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Халл Сити0 : 2Шеффилд Юнайтед
      15.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Шеффилд Юнайтед0 : 0Халл Сити
      18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Халл Сити1 : 3Шеффилд Юнайтед
      22.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Халл Сити0 : 3Шеффилд Юнайтед
      06.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Шеффилд Юнайтед1 : 0Халл Сити
      14.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Шеффилд Юнайтед1 : 1 4 : 5Халл Сити
      23.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Халл Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
      04.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Шеффилд Юнайтед4 : 1Халл Сити
      13.04.2014 Кубок Англии 1/2 финала Халл Сити5 : 3Шеффилд Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Повышение
      		Бёрнли2759
      2
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед2754
      3
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд2743
      4
      Плей-офф за повышение
      		Мидлсбро2742
      5
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс2742
      6
      Плей-офф за повышение
      		Вест Бромвич Альбион2741
      7 Норвич Сити2739
      8 Миллуолл2639
      9 Лутон Таун2639
      10 Сандерленд2738
      11 Суонси Сити2738
      12 Куинз Парк Рейнджерс2737
      13 Престон Норт Энд2737
      14 Рединг2737
      15 Ковентри Сити2635
      16 Халл Сити2734
      17 Бристоль Сити2732
      18 Бирмингем Сити2732
      19 Ротерхэм Юнайтед2730
      20 Сток Сити2730
      21 Кардифф Сити2729
      22
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун2626
      23
      Зона вылета
      		Блэкпул2726
      24
      Зона вылета
      		Уиган Атлетик2725

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