Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 20 Января прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
20 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Халл Сити, которое состоится 20 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
|Шота Арвеладзе
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|04.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|0 : 2
|15.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|0 : 0
|18.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|1 : 3
|22.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|0 : 3
|06.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|1 : 0
|14.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 4 : 5
|23.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|1 : 0
|04.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|4 : 1
|13.04.2014
|Кубок Англии
|1/2 финала
|5 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|27
|59
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|27
|54
| 3
Плей-офф за повышение
|Уотфорд
|27
|43
| 4
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|27
|42
| 5
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|27
|42
| 6
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|27
|41
|7
|Норвич Сити
|27
|39
|8
|Миллуолл
|26
|39
|9
|Лутон Таун
|26
|39
|10
|Сандерленд
|27
|38
|11
|Суонси Сити
|27
|38
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|27
|37
|13
|Престон Норт Энд
|27
|37
|14
|Рединг
|27
|37
|15
|Ковентри Сити
|26
|35
|16
|Халл Сити
|27
|34
|17
|Бристоль Сити
|27
|32
|18
|Бирмингем Сити
|27
|32
|19
|Ротерхэм Юнайтед
|27
|30
|20
|Сток Сити
|27
|30
|21
|Кардифф Сити
|27
|29
| 22
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|26
|26
| 23
Зона вылета
|Блэкпул
|27
|26
| 24
Зона вылета
|Уиган Атлетик
|27
|25