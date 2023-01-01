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Айнтрахт Ф - Шальке-04 21 Января прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
21 Января 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия)
Айнтрахт Ф
Шальке-04

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Шальке-04, которое состоится 21 Января 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Германия Франк Крамер
Германия Томас Райс
История личных встреч
15.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 33 Шальке-044 : 3Айнтрахт Ф
17.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Айнтрахт Ф3 : 1Шальке-04
17.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Айнтрахт Ф2 : 1Шальке-04
15.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Шальке-041 : 0Айнтрахт Ф
06.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Шальке-041 : 2Айнтрахт Ф
11.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 11 Айнтрахт Ф3 : 0Шальке-04
12.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 34 Шальке-041 : 0Айнтрахт Ф
18.04.2018 Кубок Германии 1/2 финала Шальке-040 : 1Айнтрахт Ф
16.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Айнтрахт Ф2 : 2Шальке-04
27.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 18 Шальке-040 : 1Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария15 10 4 1 49-13 34 75.6
2
Лига чемпионов
Фрайбург15 9 3 3 25-17 30 66.7
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг15 8 4 3 30-21 28 62.2
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф15 8 3 4 32-24 27 60.0
5
Лига Европы
Унион15 8 3 4 24-20 27 60.0
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д15 8 1 6 25-21 25 55.6
7 Вольфсбург15 6 5 4 24-20 23 51.1
8 Боруссия М15 6 4 5 28-24 22 48.9
9 Вердер15 6 3 6 25-27 21 46.7
10 Майнц15 5 4 6 19-24 19 42.2
11 Хоффенхайм15 5 3 7 22-22 18 40.0
12 Байер15 5 3 7 25-26 18 40.0
13 Кёльн15 4 5 6 21-29 17 37.8
14 Аугсбург15 4 3 8 18-26 15 33.3
15 Герта15 3 5 7 19-22 14 31.1
16 Штутгарт15 3 5 7 18-27 14 31.1
17
Зона вылета
Бохум15 4 1 10 14-36 13 28.9
18
Зона вылета
Шальке-0415 2 3 10 13-32 9 20.0

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