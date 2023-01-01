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Эммен - ПСВ Эйндховен 24 Января прямая трансляция

Стадион: Де Ауде Мердейк (Эммен, Нидерланды), вместимость: 8600
24 Января 2023 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 18-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды)
Эммен
ПСВ Эйндховен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эммен - ПСВ Эйндховен, которое состоится 24 Января 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Де Ауде Мердейк (Эммен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эммен
      Эммен
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Главные тренеры
      НидерландыДик Люккин
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      История личных встреч
      06.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 ПСВ Эйндховен4 : 1Эммен
      26.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Эммен0 : 2ПСВ Эйндховен
      19.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 ПСВ Эйндховен2 : 1Эммен
      01.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Эммен1 : 1ПСВ Эйндховен
      20.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Эммен2 : 2ПСВ Эйндховен
      20.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 ПСВ Эйндховен6 : 0Эммен
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1738
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар1736
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен1735
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1734
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Аякс1733
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта1731
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен1727
      8 Утрехт1726
      9 НЕК Неймеген1722
      10 Гоу Эхед Иглс1619
      11 Эксельсиор1719
      12 Валвейк1618
      13 Фортуна1716
      14 Витесс1715
      15 Гронинген1712
      16
      Стыковая зона
      		Эммен1712
      17
      Зона вылета
      		Волендам1712
      18
      Зона вылета
      		Камбюр179

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