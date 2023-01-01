Эммен - ПСВ Эйндховен 24 Января прямая трансляция
Стадион: Де Ауде Мердейк (Эммен, Нидерланды), вместимость: 8600
24 Января 2023 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 18-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эммен - ПСВ Эйндховен, которое состоится 24 Января 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Де Ауде Мердейк (Эммен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эммен
Эммен
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Дик Люккин
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|06.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|4 : 1
|26.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|0 : 2
|19.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|2 : 1
|01.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|1 : 1
|20.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|2 : 2
|20.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|17
|38
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|17
|36
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|17
|35
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|34
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|17
|33
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|17
|31
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|17
|27
|8
|Утрехт
|17
|26
|9
|НЕК Неймеген
|17
|22
|10
|Гоу Эхед Иглс
|16
|19
|11
|Эксельсиор
|17
|19
|12
|Валвейк
|16
|18
|13
|Фортуна
|17
|16
|14
|Витесс
|17
|15
|15
|Гронинген
|17
|12
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Волендам
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|17
|9