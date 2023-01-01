Майнц - Бавария 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
01 Февраля 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Бавария, которое состоится 01 Февраля 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|6 : 2
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 1
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 1
|03.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|5 : 2
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 3
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|6 : 1
|17.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|6 : 0
|27.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 2
|03.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 2
Турнирная таблица
1-й раунд
|Метка
| Нойштрелиц
Карлсруэ
|0 : 8
| Динамо Др
Штутгарт
|0 : 1
| Кан-Мариенборн
Нюрнберг
|0 : 2
| Мюнхен-1860
Боруссия Д
|0 : 3
| Виктория 1889
Бохум
|0 : 3
| Штрален
Санкт-Паули
|3 : 4
| Ян
Кёльн
|2 : 2 4 : 3
| Любек
Ганза Р
|1 : 0
| Эльверсберг
Байер
|4 : 3
| Айнхайт В
Падерборн 07
|0 : 10
| Иллертиссен
Хайденхайм
|0 : 2
| Байройт
Гамбург
|1 : 3 ДВ
| Киккерс Оффенбах
Фортуна
|1 : 4
| Карл Цейсс
Вольфсбург
|0 : 1
| Штутгартер Кикерс
Гройтер Фюрт
|2 : 0
| Бремер
Шальке-04
|0 : 5
| Шварц-Вайс
Зандхаузен
|0 : 4
| Энгерс 07
Арминия
|1 : 7
| Шотт
Ганновер-96
|0 : 3
| Рёдингхаузен
Хоффенхайм
|0 : 2
| Кайзерслаутерн
Фрайбург
|1 : 2 ДВ
| Оберахерн
Боруссия М
|1 : 9
| Блау-Вайс Л
Аугсбург
|0 : 4
| Айнтрахт Б
Герта
|4 : 4 6 : 5
| Вальдхоф
Хольштайн
|0 : 0 5 : 3
| Эрцгебирге
Майнц
|0 : 3
| Кемницер
Унион
|1 : 2 ДВ
| Ингольштадт 04
Дармштадт 98
|0 : 3
| Энерги
Вердер
|1 : 2
| Магдебург
Айнтрахт Ф
|0 : 4
| Тойтония Оттензен
РБ Лейпциг
|0 : 8
| Виктория 1904
Бавария
|0 : 5
1/16 финала
|Метка
A01
| РБ Лейпциг
Гамбург
|4 : 0
A02
| Штутгартер Кикерс
Айнтрахт Ф
|0 : 2
A03
| Вальдхоф
Нюрнберг
|0 : 1
A04
| Любек
Майнц
|0 : 3
A05
| Эльверсберг
Бохум
|0 : 1
A06
| Дармштадт 98
Боруссия М
|2 : 1
A07
| Айнтрахт Б
Вольфсбург
|1 : 2
A08
| Хоффенхайм
Шальке-04
|5 : 1
A09
| Фрайбург
Санкт-Паули
|2 : 1 ДВ
A10
| Ганновер-96
Боруссия Д
|0 : 2
A11
| Падерборн 07
Вердер
|2 : 2 5 : 4
A12
| Зандхаузен
Карлсруэ
|2 : 2 8 : 7
A13
| Штутгарт
Арминия
|6 : 0
A14
| Ян
Фортуна
|0 : 3
A15
| Аугсбург
Бавария
|2 : 5
A16
| Унион
Хайденхайм
|2 : 0
1/8 финала
|Метка
B01
| Падерборн 07
Штутгарт
|1 : 2
B02
| Унион
Вольфсбург
|2 : 1
B03
| РБ Лейпциг
Хоффенхайм
|01.02
B04
| Майнц
Бавария
|01.02
B05
| Зандхаузен
Фрайбург
|07.02
B06
| Айнтрахт Ф
Дармштадт 98
|07.02
B07
| Нюрнберг
Фортуна
|08.02
B08
| Бохум
Боруссия Д
|08.02