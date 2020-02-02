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Спортинг - Брага 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
02 Февраля 2023 года в 00:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 18-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
Спортинг
Брага

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Брага, которое состоится 02 Февраля 2023 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спортинг
      Лиссабон
      Брага
      Брага
      Главные тренеры
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      ПортугалияАртур Жорже
      История личных встреч
      19.12.2022 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Спортинг5 : 0Брага
      07.08.2022 Португалия - Примейра Тур 1 Брага3 : 3Спортинг
      22.01.2022 Португалия - Примейра Тур 19 Спортинг1 : 2Брага
      14.08.2021 Португалия - Примейра Тур 2 Брага1 : 2Спортинг
      31.07.2021 Суперкубок Португалии Финал Спортинг2 : 1Брага
      25.04.2021 Португалия - Примейра Тур 29 Брага0 : 1Спортинг
      23.01.2021 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг1 : 0Брага
      02.01.2021 Португалия - Примейра Тур 12 Спортинг2 : 0Брага
      02.02.2020 Португалия - Примейра Тур 19 Брага1 : 0Спортинг
      21.01.2020 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Брага2 : 1Спортинг
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика19 16 2 1 48-12 50 87.7
      2 Брага17 13 1 3 39-13 40 78.4
      3 Порту17 12 3 2 41-11 39 76.5
      4 Спортинг16 10 2 4 33-17 32 66.7
      5 Каза Пия18 9 3 6 18-17 30 55.6
      6 Витория Гимарайнш18 8 3 7 17-20 27 50.0
      7 Арока18 7 5 6 22-28 26 48.1
      8 Визела18 7 3 8 22-18 24 44.4
      9 Боавишта17 7 3 7 20-27 24 47.1
      10 Риу Аве18 5 6 7 18-23 21 38.9
      11 Фамаликан18 6 3 9 17-23 21 38.9
      12 Портимоненсе18 6 2 10 15-25 20 37.0
      13 Эшторил17 5 4 8 16-22 19 37.3
      14 Шавиш17 4 7 6 15-23 19 37.3
      15 Жил Висенте18 5 3 10 18-26 18 33.3
      16 Санта-Клара18 3 5 10 12-23 14 25.9
      17 Маритиму17 3 4 10 11-31 13 25.5
      18 Пасуш де Феррейра19 2 3 14 12-35 9 15.8

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