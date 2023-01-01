ПСВ Эйндховен - Гронинген 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
11 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гронинген, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гронинген
Гронинген
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Франк Вормут
История личных встреч
|23.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|4 : 2
|16.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|0 : 1
|28.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|5 : 2
|24.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|1 : 0
|13.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|1 : 3
|08.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|0 : 1
|25.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|3 : 1
|26.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|2 : 1
|27.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 2
|06.05.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|21
|44
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|20
|43
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|20
|40
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|20
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|20
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|20
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|20
|33
|8
|Херенвен
|20
|27
|9
|Валвейк
|20
|26
|10
|НЕК Неймеген
|20
|23
|11
|Фортуна
|20
|23
|12
|Гоу Эхед Иглс
|20
|22
|13
|Витесс
|20
|20
|14
|Эксельсиор
|21
|20
|15
|Волендам
|20
|17
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|20
|16
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|20
|13
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|20
|12