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ПСВ Эйндховен - Гронинген 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
11 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
ПСВ Эйндховен
Гронинген

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гронинген, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 21-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Гронинген
      Гронинген
      Главные тренеры
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      ГерманияФранк Вормут
      История личных встреч
      23.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Гронинген4 : 2ПСВ Эйндховен
      16.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Гронинген0 : 1ПСВ Эйндховен
      28.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 ПСВ Эйндховен5 : 2Гронинген
      24.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 ПСВ Эйндховен1 : 0Гронинген
      13.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Гронинген1 : 3ПСВ Эйндховен
      08.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Гронинген0 : 1ПСВ Эйндховен
      25.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 ПСВ Эйндховен3 : 1Гронинген
      26.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 ПСВ Эйндховен2 : 1Гронинген
      27.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Гронинген1 : 2ПСВ Эйндховен
      06.05.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 ПСВ Эйндховен0 : 0Гронинген
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		АЗ Алкмар2144
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Фейеноорд2043
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Аякс2040
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2039
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2037
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2034
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2033
      8 Херенвен2027
      9 Валвейк2026
      10 НЕК Неймеген2023
      11 Фортуна2023
      12 Гоу Эхед Иглс2022
      13 Витесс2020
      14 Эксельсиор2120
      15 Волендам2017
      16
      Стыковая зона
      		Эммен2016
      17
      Зона вылета
      		Гронинген2013
      18
      Зона вылета
      		Камбюр2012

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